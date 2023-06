Rissa in piazza delle Vettovaglie, individuati tre giovani

Per i fatti della rissa di piazza delle Vettovaglie a Pisa è stata depositata in Procura della Repubblica una prima informativa di reato a carico di tre giovani. I tre sono nordafricani, in regola con il soggiorno, residenti a Pisa. La rissa è avvenuta alle 00.30 del 21 giugno.

Per altri compartecipi, alcuni identificati e altri in via di identificazione, gli inquirenti stanno raccogliendo gli elementi sufficienti per consentire alla Procura della Repubblica di poter sostenere l' accusa in giudizio.

I tre sono indagati per rissa aggravata dall'uso di oggetti atti a offendere; due di loro hanno anche riportato lesioni lievi per i colpi rimediati. Nei loro confronti il Questore ha anche adottato il Daspo Willy, che vieta ai tre di accedere ai locali pubblici del quadrilatero dei locali del centro storico di Pisa per due anni.