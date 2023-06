Rsa San Miniato, parla il commissario: "Mi aspetto che debito rientri a fine 2023"

Si attende l'ok della Regione Toscana per il nuovo corso della Rsa 'Del Campana-Guazzesi' di San Miniato. Paolo Profeti, commissario nominato dal sindaco Simone Giglioli, ha spiegato quali sono le prossime tappe. Intanto, il suo mandato è in proroga 'fattuale', perché scaduto ieri, ma mancando un cda e aspettando risposte dal collegio dei revisori sul bilancio 2022, "una proroga è attesa".

Nell'ultimo mese il lavoro per 'far tornare i conti' si è fatto più serrato grazie alle cifre che si sono palesate più chiare, così come il contributo da 200mila euro del Comune di San Miniato. "Questo è un contributo decisivo - spiega Profeti -, ho visto che ci sono altre Asp in crisi ma la nostra ha prospettive valide. Con i risparmi impostati per l'inserimento di tutta la gestione socioassistenziale in global service (al momento è solo per 3/4 in cooperativa e 1/4 a gestione diretta), mi aspetto che il debito rientri a fine anno".

La questione della Rsa è divenuta spinosa per gli attacchi delle opposizioni in Consiglio comunale e il formarsi di un comitato cittadino a salvaguardia della struttura. "Il rischio chiusura c'è ed è evidente, ma confido che la Regione accolga la nostra linea. Naturalmente siamo a disposizione per chiarimenti e integrazioni che sono più che legittime. I documenti che mi chiedono le opposizioni: il rapporto dovrebbe essere caricato sul Portale Trasparenza dell'ente. Poi principalmente, il mio interlocutore è la Regione. Vediamo se servono da loro altre richieste di analisi".

Profeti confida che il suo mandato termini entro fine luglio, tornando a lavorare a tempo pieno nella Rsa La Collinella di Montaione, di cui è direttore.

Elia Billero