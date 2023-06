Sabato la sfilata storica apre i festeggiamenti jacopei

Con l’avvicinarsi del 25 luglio, i festeggiamenti in onore di San Giacomo il Maggiore, patrono di Pistoia, entrano nel vivo e così anche le celebrazioni cittadine. È prevista, dunque, per sabato 1 luglio, a partire dalle 19 circa, la sfilata che apre i festeggiamenti jacopei. La partenza è prevista da piazza del Duomo, fino a giungere allo stadio Melani, dove alle 21.30 si terrà la finale del Torneo dei Rioni di calcio (categoria seniores).

Il percorso per la sfilata prevede la partenza da piazza del Duomo, per proseguire poi su via Roma, via Cavour, il Globo, via Buozzi, via Curtatone e Montanara, via Bozzi, piazza San Francesco, corso Gramsci, via dei Pappagalli, via dei Macelli e via dello Stadio, per giungere così allo stadio Melani. Il corteo sarà aperto dalla Filarmonica Borgognoni, che accompagnerà il Gonfalone del Comune e le istituzione cittadine. I figuranti dei quattro rioni cittadini - Cervo Bianco, Grifone, Leon d’Oro e Drago –, insieme a sbandieratori e tamburini, nei loro abiti medievali animeranno le vie del centro e saranno accompagnati dai rappresentanti e gli atleti di alcune associazioni sportive cittadine.

Sfileranno, così, per il Cervo Bianco, i gruppi sportivi Artistico Il Ponte di pattinaggio, Avis Volley, Wolf Basket, Pistoia Atletica 1983, Toscana Chen Pistoia.

Per il Leon d’Oro: Full Feeling Dancing 2, Pistoia Roller, Atletica Pistoia, GS Pistoia Nord.

Per il Drago: Futsal Pistoia, DLF Pattinaggio, Weorange Pistoia, Jeong Taekwondo Pistoia.

Per il Grifone: Dance Theatre School, Amici per la zampa, AC Capostrada, Tennis Club Pistoia, Progetto Danza Toscana.

Seguiranno, nel corteo, alcuni figuranti del gruppo Momenti Veneziani, la Compagnia dell’Orso, il Comitato cittadino Giostra dell’Orso, i quattro Rioni storici, i gruppi storici di Gavinana, Marliana e L’Aura di Castellina. Chiuderà la banda Mabellini.

Una volta giunti tutti allo Stadio, i presenti potranno assistere alle esibizioni degli atleti delle associazioni Dance Theatre School, Jeong Taekwondo Pistoia, Full Feeling Dancing 2, Amici per la zampa, Dj Rione Drago, Progetto Danza Toscana, Toscana Chen Pistoia, L’Aura di Castellina, Etruria Faber Music, Gruppo Storico Marliana, Filarmonica Borgognoni, Gruppo Storico Gavinana e Compagnia dell’Orso.

Il bozzetto per realizzare il “drappo” è stato affidato al liceo artistico Petrocchi. Il disegno è stato creato da Ester Vannucci della 3° A del corso design del tessuto. Il bozzetto per realizzare lo Speron d’oro (che sarà consegnato al migliore cavaliere del torneo) è stato curato, invece, dal professore Nicola Illuzzi. Si rafforza così la collaborazione tra Comitato cittadino, Comune di Pistoia e liceo artistico nell’ottica di coinvolgere e far riscoprire ai giovani le tradizioni pistoiesi.

I festeggiamenti jacopei, come tradizione, proseguiranno con la vestizione di San Jacopo il 16 luglio, per proseguire con le prove della Giostra dell’Orso nei giorni 22 e 23 luglio, fino alla corsa del palio del 25 luglio.