Confermati Zanetti e Accardi, plebiscito nel sondaggio sull'Empoli

L'Empoli parte per una nuova avventura in Serie A. Siamo alle porte della nuova stagione e da poco la società ha confermato in modo ufficiale sia l'allenatore Zanetti sia il ds Accardi.

Giusto? Secondo voi sì. Il sondaggio di gonews della scorsa settimana è stato un vero e proprio plebiscito. Il 90.51% ha detto che confermare Zanetti e Accardi era la miglior scelta; solo il 9.49% ha pensato a una scelta sbagliata.

In homepage trovate il nuovo sondaggio, si può votare fino a giovedì 6 luglio.