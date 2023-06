Spesa per tutti rinnova l'impegno: zero sprechi e famiglie aiutate

Aiutare le famiglie in difficoltà a reperire generi alimentari, diffondendo una cultura volta a combattere lo spreco del cibo sostenendo un uso consapevole dei prodotti - anche attraverso percorsi di educazione alimentare - è il fine di "Spesa per Tutti", il progetto nato nel 2016 dall’accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Banco Alimentare Toscana ODV, Conferenza Episcopale Caritas Toscana e alcune delle maggiori aziende della grande distribuzione in attuazione della legge regionale 32/2009 - Interventi per combattere la povertà attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

La Regione Toscana, oltre a finanziare ogni anno il progetto con un contributo di 150.000 euro destinato a Caritas Toscana, svolge l'attività di coordinamento generale, di verifica dei tempi e delle modalità di attuazione. Caritas Toscana, a sua volta, acquista dalla grande distribuzione i generi alimentari, provvede a individuare i cittadini da coinvolgere che abbiano un reddito lordo annuo inferiore ai 20.000 euro (eventualmente incrementato di 5 mila euro per ogni familiare a carico), garantendo la più ampia copertura del territorio regionale con priorità di accesso a famiglie con minori, numerose e con presenza di disabili, e provvedendo alla distribuzione di olio, latte, tonno e legumi gestendo un’equa ripartizione dei beni in termini di qualità e quantità. Al Banco Alimentare della Toscana, invece, il compito di gestire la logistica e lo stoccaggio dei beni.

"La convenzione attivata con i soggetti del terzo settore e della grande distribuzione consente l’attivazione di una rete solidale per far arrivare un aiuto concreto a migliaia di famiglie toscane", ha detto l'assessora alle politiche sociali Serena Spinelli intervenendo alla presentazione. "Si tratta di un progetto virtuoso e ancora più importante in questa fase economica, in cui le povertà continuano a crescere e i rincari a colpire più duramente sui poveri. Ogni anno si riescono a distribuire circa 20mila pacchi di generi alimentari, dando così sollievo a persone fragili e in condizioni di difficoltà economica. Il nostro obiettivo è farlo mettendo in rete le istituzioni, gli enti locali e i soggetti presenti sul territorio, anche per dare risposte ulteriori a quella che riguarda il bisogno alimentare. È per questo che l’azione solidale deve essere anche strettamente connessa con quella dei servizi sociali territoriali, affinché si possano costruire percorsi di supporto per il superamento delle situazioni di difficoltà".

Francesca Gatteschi, direttora soci Unicoop Firenze ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione "Siamo molto felici di poter dare il nostro contributo al progetto Spesa per Tutti, al quale collaboriamo da tempo ma che oggi riveste un valore più importante che mai: proprio in considerazione del momento di difficoltà economica delle famiglie, quest’anno la nostra cooperativa ha voluto integrare l’offerta con un’ulteriore quota di prodotti donati al progetto. Una risposta concreta alla crescente povertà da contrastare attraverso azioni che uniscono le forze dei tanti soggetti in campo. Nel corso dell’anno la nostra cooperativa è impegnata in raccolte alimentari che coinvolgono oltre duecento associazioni e migliaia di volontari con un riscontro forte e partecipato di tutto il territorio toscano".

Leonardo Berni, presidente del Banco Alimentare della Toscana ODV ha dichiarato: "Ringraziamo Regione Toscana, nella persona dell’assessora Spinelli, per l’importante contributo che anche quest’anno ha fornito nell’aiutare le persone in difficoltà - purtroppo in costante aumento - nel nostro territorio. Un magnifico esempio di sussidiarietà in cui istituzioni, privati e terzo settore lavorano insieme, ognuno mettendo a disposizione le proprie risorse".

Marcello Suppressa, delegato regionale della Caritas Toscana, ha sottolineato come sia importante "Esaltare l’impegno di chi lotta contro la povertà, conoscere la rete sociale che si occupa del dono del cibo e quali sono i principi etici, religiosi ed economici da cui prende vita il progetto di recupero e ridistribuzione. Senza dubbio un modo efficace per entrare dentro al problema dello spreco alimentare".

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa