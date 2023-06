Spi Cgil ripristina l'altalena vandalizzata a San Pierino

Un atto di vandalismo spregevole, a maggior ragione perchè avvenuto in un parco giochi e su un'installazione riservata a bambini con disabilità. Per questo il sindacato Spi-Cgil di Fucecchio ha deciso di intervenire con sollecitudine, ripristinando l'altalena oggetto dell'atto vandalico inserita all'interno del giardino “Tobia” di San Pierino. L'inaugurazione del gioco riqualificato è avvenuta mercoledì 28 giugno, alla presenza della vice sindaca Emma Donnini, degli assessori Valentina Russoniello e Fabio Gargani, del presidente della contrada San Pierino Iacopo Taddei e delle bambine e dei bambini del gruppo musici e sbandieratori, insieme a molti cittadini.

Ad inizio maggio il Comune di Fucecchio, grazie ai fondi ottenuti dalla partecipazione al bando della Regione Toscana legato alle iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni, aveva provveduto alla riqualificazione di alcuni parchi gioco, tra cui appunto il giardino situato in piazza Fratelli Cervi a San Pierino, di fronte alla sede della contrada. L'intervento aveva permesso di installare nel parco un'altalena composta da due sedute, di cui una specifica per bambini con disabilità, unita alla relativa pavimentazione anti trauma. Poco dopo, però, un sedile della bella altalena, a forma di orsetto, è stato rubato e non più ritrovato, rendendo così inagibile l'altalena.

“Non appena ci siamo accorti di quello che era avvenuto, in accordo con l'amministrazione comunale, abbiamo deciso di intervenire – spiega il segretario dello Spi-Cgil di Fucecchio Fabio Gozzi -. E visto che la burocrazia avrebbe allungato i tempi di ripristino, abbiamo provveduto ad acquistare direttamente noi un nuovo sedile, contattando l'azienda che lo aveva fornito all'amministrazione. Abbiamo voluto offrire un servizio al Comune e alla cittadinanza, rispondendo in modo concreto ad un atto di vandalismo che ci auguriamo non si ripeta mai più. All'inciviltà si risponde con gesti di civiltà, ai vandali con azioni di civile convivenza che stimolano la cittadinanza attiva ed il rispetto per i beni pubblici che sono di tutti”.

Il presidente della contrada, Iacopo Taddei, ha voluto ribadire i valori del rispetto e dell'attaccamento ai luoghi in cui si vive, valori che la contrada si impegna a trasmettere giorno dopo giorno.

“Siamo davvero soddisfatti della reazione che ha avuto l'intera comunità di San Pierino - concludono la vicesindaca e gli assessori presenti -. Tutti all'inizio ci siamo sentiti arrabbiati ma anche increduli di fronte ad un gesto che ha colpito un luogo dedicato a far giocare insieme i bambini. Bellissimo il gesto dello Spi-Cgil che ci ricorda come ciascuno di noi possa e debba sentirsi parte attiva della “res publica” e contribuire a fare bello il luogo dove vive facendo la propria parte”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa