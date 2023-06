Firenze dà il benvenuto al terzo store Starbucks posizionato in via de' Cerretani. Il negozio sarà aperto al pubblico a partire da domani, venerdì 30 giugno, e ha portato 31 nuovi posti di lavoro. Questo sarà il 28° negozio in Italia, parte di un più ampio piano di espansione nel Paese.

Matteo Morandi, CEO di Starbucks Italy, ha commentato: “Siamo entusiasti di aprire il nuovo store nella magnifica cornice di Firenze, che accoglierà la comunità locale e i turisti che arrivano in città per ammirare alcuni tra i migliori capolavori d’arte che il nostro Paese offre. Questa apertura rafforza il nostro impegno a continuare la crescita in Italia, con l’obiettivo di portare l’esperienza unica di Starbucks® ad ancora più consumatori italiani”.

Vincenzo Catrambone, General Manager di Starbucks Italia, ha aggiunto: “Siamo felici di aprire questo terzo store nella splendida città di Firenze, a pochi passi da due dei monumenti più iconici dell’arte architettonica italiana. Sin dal suo ingresso, nel 2018, nel mercato italiano, la partnership tra Starbucks e Percassi ha portato lo storico marchio americano nei luoghi più belli della nostra penisola, con l’obiettivo di rendere i dipendenti, i clienti e il caffè gli elementi cardine dell’azienda”.

Indirizzo: via de’ Cerretani 46/R, 50123, Firenze

Orari: lunedì-domenica dalle 7.00 alle 21.00