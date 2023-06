Drammatico incidente in Mugello: muore 35enne

Un giovane è morto dopo un incidente stradale in Mugello. Si trovava sulla strada provinciale 39 di Panna, nel comune di Barberino di Mugello. Era in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato con un camion.

La vittima aveva solamente trentacinque anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, la municipale del Mugello, i vigili del fuoco e i carabinieri; allertato in un primo momento anche l'elisoccorso.

Non è ancora nota la dinamica dell'incidente, avvenuto nella mattinata di giovedì 29 giugno.