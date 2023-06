Temporali forti d'estate, allerta meteo arancione in Toscana

L'estate si ferma, almeno per un giorno. I temporali previsti potrebbero avere grande intensità.

Emessa dalla sala operativa regionale l'allerta arancione su tutta la Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalla giornata di domani venerdì 30 alle ore 8 di sabato 1 luglio.

Previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità. I fenomeni saranno a carattere più isolato fino alla mattina e diverranno più diffusi dalle ore 12. Cumulati massimi di difficile localizzazione, generalmente elevati, ma localmente anche molto elevati.

Allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico, i consigli da seguire

Seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale (Comune) e i canali informativi della viabilità, nonché sull'evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.

Prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d'acqua (ponti)e delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica), evitare i guadi.

Non sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d'acqua, stare lontani dagli argini.

Mettersi in viaggio in auto o moto solo se necessario, procedendo a velocità ridotta e prestando comunque la massima attenzione alla presenza di detriti o di allagamenti in strada in particolare nei tratti montani esposti a frane, caduta massi e vicino ai corsi d'acqua o altri tratti soggetti ad allagamento.

Non attraversare con l'auto zone allagate, anche pochi centimetri possono farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento, rischi di rimanere intrappolato.

Non camminare in zone allagate anche se apparentemente con poca acqua in quanto potrebbero esserci tombini aperti o buche.

Avvisare i Vigili del Fuoco (115) se si notano possibili condizioni di pericolo se la tua abitazione si trova in una zona soggetta ad alluvione inoltre:

Mettere in salvo i beni collocati in locali allagabili (prima dell'inizio dell'evento)

Non sostare in cantine e nei locali seminterrati potenzialmente allagabili, salire piani alti senza usare l'ascensore.