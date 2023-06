Tramvia T2, interruzione per manutenzione straordinaria a Novoli-Peretola

La notte di venerdì 30 luglio la linea T2 sarà parzialmente interrotta per consentire un intervento di manutenzione straordinaria nell’area di Via Allori e Via di Novoli.

La T2 sarà interrotta tra le fermate NOVOLI REGIONE TOSCANA e PERETOLA dalle ore 00:30 fino alla fine del servizio. Fino alle 2.00 di notte il tratto interrotto sarà garantito un servizio di bus sostitutivi, con la stessa frequenza della tramvia in quella fascia orari, cioè una corsa ogni 20 minuti.

L’intervento di manutenzione durerà tutta la notte e prevede il ripristino di alcuni pozzetti danneggiati, già messi in sicurezza, in cui alloggiano cavi in media tensione. Per questo motivo, per operare in sicurezza, è necessario disalimentare il tratto della linea tramviaria.

La linea T2 riprenderà regolarmente su tutto il tratto la mattina successiva alle ore 4:00, salvo imprevisti. La linea T1 sarà sempre regolare.

Per tutte le informazioni consultare il sito www.gestramvia.it