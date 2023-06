A Certaldo il raduno nazionale delle Fiat X1/9

Avrà luogo in Toscana, in data domenica 2 luglio, il Raduno nazionale 2023 della X1/9, l’auto sportiva spider-coupè prodotta da Fiat e Bertone negli anni ’70 e ’80, vettura che oggi conta grande interesse tra appassionati ed estimatori di auto d’epoca e da collezione. Oltre cinquanta equipaggi provenienti da tutta Italia sono attesi nella storica cittadina di Certaldo dove, come da programma, esporranno sino alle ore 10:30 le auto presso piazza della Libertà a favore del pubblico presente. A seguire, i partecipanti saranno protagonisti in un tour con itinerari tra i caratteristici territori dell'entroterra toscano tra le province di Firenza e Siena. Con il coordinamento di Teresa Galante, l’evento è organizzato dal Club X1/9 Italia, club italiano del modello X1/9 Fiat Bertone con sede a Torino.