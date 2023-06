Alimenti rubati, a Pontedera carabinieri e Conad li donano alla mensa della Misericordia

Alla fine del mese di marzo scorso i carabinieri di Pontedera eseguirono un arresto per i reati di furto, ricettazione e appropriazione indebita. Ad essere rubati furono circa 1.100 pallet carichi di generi alimentari destinati alla grossa distribuzione dei supermercati Conad. Dalle perquisizioni presso l'abitazione della persona arrestata e in un altro magazzino nella sua disponibilità furono rinvenuti altri pallet e un'ingente quantità di merce, sempre destinata ai supermercati, per un valore complessivo di 25mila euro.

La merce recuperata, in parte, era stata immediatamente restituita all’avente diritto, mentre, un’altra modesta quantità di prodotti era stata sottoposta a sequestro. Nei giorni scorsi, con il benestare della direzione Conad, i prodotti sono stati dissequestrati dall’Autorità Giudiziaria di Pisa, per i quali è stata resa possibile la donazione a enti umanitari senza scopo di lucro. Ed è così che questa mattina, presso il comando compagnia carabinieri di Pontedera, i militari hanno consegnato i beni in donazione alla sede della Misericordia, nelle mani del vice governatore Pierluigi Masi e di Renzo Bartoli, il responsabile della mensa per i bisognosi. La merce sarà utilizzata per la preparazione dei pasti che, quotidianamente e gratuitamente, vengono distribuiti alle persone che ne hanno necessità.

La merce donata, come riferito dai militari, è costituita da alimenti di vario genere quali pasta, passata di pomodoro, farina, biscotti, salse, caffè, fette biscottate, tonno in scatola, olio di oliva, prodotti per l’igiene della persona ed altro. I responsabili della Misericordia hanno particolarmente apprezzato il gesto e hanno ringraziato sentitamente l’Arma e Conad.