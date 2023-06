Alloggi Erp, mobilità finalizzata alla vendita: pubblicata la graduatoria definitiva

Il Comune di Pistoia ha approvato la graduatoria definitiva relativa al bando per la mobilità in alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) finalizzata alla vendita e destinata a nuclei familiari già assegnatari che intendono acquistare un alloggio sfitto, anche oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, facente parte del piano di vendita approvato con delibera del consiglio comunale (n. 90 del 17 luglio 2018).

La graduatoria definitiva è composta da un unico allegato contenente le 17 domande pervenute suddivise tra 13 domande ammesse e 4 escluse (di cui una annullata).

Sulla base dell’ordine stabilito dalla graduatoria definitiva, e nel rispetto degli alloggi destinati alla vendita, già individuati al momento della pubblicazione del bando, nei prossimi giorni il servizio Personale e Politiche di inclusione sociale - U.O. Servizi per l’Abitare provvederà a convocare i soggetti che ne hanno diritto per procedere con l’assegnazione in mobilità finalizzata all'acquisto dell’alloggio individuato. L’assegnazione avverrà previa verifica del mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’accesso al bando e delle condizioni dichiarate nella domanda, nonché dell’accettazione del suddetto alloggio a seguito di apposito sopralluogo.

La graduatoria resterà valida fino alla pubblicazione di nuova graduatoria definitiva.

Consultazione graduatoria. La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo pretorio del Comune ed è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.pistoia.it. Potrà essere altresì consultata, anche per ricevere informazioni, negli uffici del servizio Personale e Politiche di inclusione sociale, in via Capitini 7 (telefono 0573 371400), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 15 alle 17 (salvo eventuali variazioni del periodo estivo).

Presentazione di eventuali ricorsi. Fino al 29 luglio 2023 gli interessati possono presentare al dirigente del servizio ricorso in opposizione verso la graduatoria, scegliendo una tra le tre modalità: inoltro a mano al protocollo generale del Comune di Pistoia, oppure tramite raccomandata a/r o tramite Pec all'indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it .

E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità, nei termini previsti dalla legge, di presentare ricorso in via giurisdizionale al Giudice Ordinario del Tribunale di Pistoia, al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa