Autobus in avaria sull'A1 all’interno della galleria Gardelletta: 8 km di coda

Poco dopo le ore 15:30, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Sasso Marconi ed il bivio A1 Direttissima in direzione Firenze, un autobus che trasportava 50 persone si è fermato a causa di un’avaria, all’altezza del km 218, all’interno della galleria Gardelletta. In arrivo i mezzi di trasporto per il trasbordo dei passeggeri ai quali sono stati distribuiti generi di primo conforto da parte del personale di Autostrade per l'Italia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 4° di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 8 km