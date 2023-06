Cade dalle mura di Lucca, soccorso un giovane di vent'anni

Grave caduta dalle mura di Lucca questo pomeriggio per un giovane, precipitato per una decina di metri. Il ragazzo, un 20enne cittadino marocchino, è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso con un politrauma. A lanciare l'allarme è stato un agente della polizia municipale libero dal servizio che ha assistito alla scena.

Il giovane si sarebbe trovato pericolosamente lungo il parapetto delle mura quando, all'altezza di Porta Elisa, sarebbe caduto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dal 118 e l'elicottero Pegaso, rimandato indietro una volta accertate le condizioni del 20enne. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Le dinamiche della caduta sono in corso di accertamento.