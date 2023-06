Capannori in lutto per la morte di Silvano Sorani. Il cordoglio del sindaco

“E’ con vero dispiacere che ho appreso la notizia della scomparsa di Silvano Sorani, che da bambino insieme alla sorella Ornella fu salvato dalle persecuzioni naziste grazie a Clotilde Nardini originaria di Tofori. A titolo personale e a nome dell’amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene”- Così il sindaco di Capannori Luca Menesini non appena venuto a conoscenza del triste avvenimento.

“Silvano Sorani, che il prossimo 20 luglio avrebbe compiuto 89, anni ha svolto un ruolo importante nel tramandare la memoria portando la sua testimonianza diretta soprattutto nelle scuole per trasmettere alle nuove generazioni i valori di libertà, solidarietà e democrazia – prosegue il sindaco Menesini-. Con lui e la sua famiglia avevamo stretto un forte legame. Silvano è stato sempre disponibile a raccontare la sua storia e pur abitando a Milano ha partecipato a molte delle iniziative da noi promosse sul tema della memoria: la più importante è stata certamente la cerimonia di consegna della medaglia di “Giusta fra le Nazioni” – onorificenza conferita dal Memoriale ufficiale di Israele, Yad Vashem, per coloro che hanno messo a rischio la propria vita per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista – alla memoria di Clotilde Nardini, ritirata dalla nipote Francesca Nardini, svoltasi nella sede del Comune nel 2018. Con la sua scomparsa, se ne va un importante testimone della storia di Capannori. Ora spetta a noi continuare la sua importante missione. Lo faremo tenendo vivo il suo ricordo e il ricordo degli orrori del passato affinché non vengano più ripetuti. In occasione del Bicentenario del Comune renderemo omaggio a Clotilde Nardini e alla sua grande umanità intitolandole un luogo pubblico scelto dagli studenti delle scuole nell’ambito di un progetto legato alla toponomastica al femminile. In questo modo il ricordo di Clotilde e di Silvano resterà indelebile sul nostro territorio”.

Fonte: Ufficio Stampa