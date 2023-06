Caso Giletti, anche Urbano Cairo sentito dai pm di Firenze

Dopo Massimo Giletti, anche l'editore di La7 Urbano Cairo è stato ascoltato nei giorni scorsi dai pm di Firenze come persona informata sui fatti in merito alla chiusura del programma Non è l'Arena. Il collegamento con il capoluogo fiorentino deriva dalle puntate che il conduttore aveva dedicato in passato sui mandanti degli attentati mafiosi del 1993, tra cui la strage di via dei Georgofili a Firenze. Giletti è stato ascoltato due volte e aveva riferito che Salvatore Baiardo, favoreggiatore del clan dei Graviano, aveva fatto vedere da lontano una presunta foto degli anni '90 con Silvio Berlusconi, il generale dei carabinieri Francesco Delfino e Giuseppe Graviano. La foto non è stata trovata durante la perquisizione del 27 marzo scorso da parte della Dda verso Baiardo, e quest'ultimo ha negato di averla. L'arresto richiesto dai magistrati fiorentini per Baiardo è stato negato dal gip, a metà luglio il tribunale del Riesame si esprimerà dopo il ricorso della procura.