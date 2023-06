Comicità e musica in centro a Fucecchio

Il 6 luglio a Fucecchio in via Giordano sarà chiusa interamente la strada per lo spettacolo del comico livornese Fabio Nocchi (famosissimo sui social per i suoi divertentissimi personaggi) e compagnato da Alessandra Blu dj per il proseguimento in musica della serata.

Lo spettacolo completamente gratuito offerto dalla Pizzeria Pupillo & Gina offre anche una postazione con angolo drink.

Per le prenotare la cena e assistere allo spettacolo chiamare il numero 0571 1550471