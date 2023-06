Con un Gelato regali un sorriso: 70 gelaterie donano parte dell'incasso per il progetto 'Bimbi in ANT'

Ritorna domani “Con un Gelato regali un sorriso”, la manifestazione organizzata da Fondazione ANT Italia Onlus che anche quest’anno coinvolge i gelatieri di Firenze e tutta la Toscana. Sabato 1 luglio in tutta la regione si terrà infatti una vera e propria giornata del gelato, durante la quale circa 70 gelaterie devolveranno una percentuale dell’incasso a favore del progetto “Bimbi in ANT”, il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita che la Fondazione offre ai piccoli malati di tumore. L’iniziativa, giunta alla diciannovesima edizione, è resa possibile grazie alla collaborazione di Confcommercio, Confartigianato, CNA e Confesercenti Toscane. Nelle gelaterie aderenti, facilmente riconoscibili dalla locandina o consultabili sul sito www.ant.it/toscana oltre a gustare un ottimo gelato si potrà dunque compiere un gesto di grande valore aiutando la Fondazione ANT. Come sottolineato dalla Dott.ssa Alessandra Pellegrini, medico responsabile dell’équipe sanitaria ANT della Toscana: “Nel 2022 la giornata del gelato ha portato alla Fondazione oltre 6.000 euro pari a 200 giornate di assistenza domiciliare gratuita e siamo fiduciosi di poter raccogliere anche quest’anno i fondi necessari per continuare e ampliare il nostro intervento sul territorio. La sinergia fra i gelatieri e le associazioni di categoria ci permette di far conoscere sempre di più il grande lavoro che gli operatori sanitari ANT svolgono ogni giorno, non solo per gli adulti ma anche per i pazienti più piccoli. In questi anni caratterizzati dalla pandemia diventa ancora più importante aiutare ANT perché sono aumentate in modo esponenziale le richieste di assistenza a fronte di una significativa diminuzione dei fondi raccolti”. L’intero ricavato dell’evento sarà utilizzato per sostenere il servizio di assistenza medica domiciliare gratuita Bimbi in ANT. La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 4 psicologi.

Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso.

Contatto stampa locale Leonardo Lodolini + 39 347 4461023, leonardo.lodolini@ant.it

GELATERIE ADERENTI : FIRENZE E PROVINCIA 1 Antica Gelateria Fiorentina Via Faenza 2/A Firenze 2 Gelateria Ambrosia Via dei Macci 119/R Firenze 3 Gelateria Badiani Via dei Mille 20/R Firenze 4 Gelateria Cavini Piazza delle Cure Firenze 5 Gelateria Cavini Via Rondinella 17 Firenze 6 Gelateria Conti Viale dei Mille 2 Firenze 7 Gelateria Ermini Via Gioberti 125/R Firenze 8 Gelateria il Girasole Via Aretina 138/R/C Firenze 9 Gelateria il Pinguino Via Quintino Sella 6/D Firenze 10 Gelartisti Via G. Lanza 47/C Firenze 11 Gelateria San Gelato Via Minghetti 17/R Firenze 12 Gelateria Edoardo Piazza Duomo 45 r Firenze 13 La Carraia in Santa Croce Via de Benci 24/R Firenze 14 Gelateria La Sorbettiera Piazza Tasso 11/R Firenze 15 Gelateria La Sorbettiera Via Mazzetta 9/A Firenze 16 Gelateria L'Erta del Bau Via Ferdinando Paoletti 32-38/R Firenze 17 Gelateria Dalmazia Piazza Dalmazia 37/C Firenze 18 Gelateria Non Solo Gelato Via Panciatichi 61 Firenze 19 Gelateria Cavini Via Maragliano 37 Firenze 20 Gelateria Perché No Via dei Tavolini 19/R Firenze 21 My Sugar Gelato e Yogurt Via dei Ginori 49/R Firenze 22 Gelateria La Carraia Piazza Nazario Sauro 25/R Firenze 23 Stickhouse Firenze Via Giacomini 9/A Firenze 24 Gelateria La Rotonda Via di Brozzi 578-580 Firenze 25 Gelateria La Rotonda Piazza Garibaldi 3/R (Peretola) Firenze 26 Gelatando Piazza Togliatti 61 Scandicci 27 Gelateria Genius Via Maremmana 118 Ginestra Fiorentina 28 Gelateria Ballerini Via Leonardo da Vinci 2 Signa 29 Bar Gelateria Sottani Via Forlivese 93 Pelago 30 Gelateria Vitali Via R. Pizzi 48/52 Bagno a Ripoli 31 Gelateria la Cremosa Via Larga 32/H Calenzano 32 Da I' Gela, gelateria artigianale Piazza Umberto I, 24/R Rufina 33 Gelateria I Pini Via Machiavelli 49 San Casciano V.P.





