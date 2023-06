Condannao a 5 anni per maltrattamenti: arrestato a Pisa

Nella giornata di ieri una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha rintracciato in via don Bosco, su segnalazione della Polizia Penitenziaria, un 35enne originario della Lombardia; l’ uomo è stato preso in consegna dagli operatori della volante e accompagnato in Questura, dove veniva appurato che lo stesso aveva a suo carico un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa in data 22.05.2023, con cui si stabilisce a suo carico la reclusione per anni 4 e mesi 3 oltre alla pena accessoria di interdizione dai Pubblici Uffici per anni 5 per fatti accaduti a Pisa il 06.08.2015 (resistenza a P.U.) e maltrattamenti contro i familiari dal 2016 al febbraio 2017 commessi a Pisa. Il soggetto veniva tratto in arresto, sottoposto ai rituali rilievi fotodattiloscopici e successivamente accompagnato presso la locale Casa Circondariale dove sconterà la pena comminatagli.