Emergenza abitativa, da Anci Toscana l'appello per il fondo affitti

Si è parlato di emergenza abitativa stamani al Centro Rogers di Scandicci, dove si sono ritrovati tutti i soggetti coinvolti nel settore della casa in Toscana: un incontro molto partecipato, organizzato da Anci Toscana e Regione, con referenti dei servizi pubblici, operatori del privato sociale, agenzie sociali per la casa, proprietari e agenzie immobiliari, dove si è cercato di dare risposte concrete ai bisogni e alle criticità, con l'obiettivo di arrivare a un documento condiviso di orientamento delle politiche pubbliche.

Anche da qui è emerso chiaro l’appello per il ripristino del fondo per i contributi all'affitto, cancellato dall’ultima legge di bilancio: una necessità non più rinviabile, che come già aveva sottolineato il presidente Anci Toscana Matteo Biffoni, rischia di incrementare il già drammatico disagio sociale. Solo in Toscana vengono a mancare 20 milioni di euro per le famiglie in difficoltà: da qui la rinnovata richiesta a senatori e deputati della regione a presentare mozioni in Parlamento per reintrodurre il Fondo.

Dopo i saluti del sindaco di Scandicci Sandro Fallani e l’introduzione dell’assessore regionale Serena Spinelli e della delegata AnciToscana e vicesindaca di Pistoia Anna Maria Celesti, i lavori sono proseguiti con cinque lavori di lavoro operativi, dove si sono affrontate le questioni più spinose: le strategie per rispondere e prevenire l’emergenza, gli strumenti per l’inserimento abitativo di persone fragili, il supporto a cittadini con background migratorio, la razionalizzazione del patrimonio abitativo pubblico e privato, mettendo in circolo gli alloggi sfitti.

Fonte: Anci Toscana