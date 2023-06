Etruria Nuoto U12, grandi prove al Torneo Habawaba

Anche quest’anno i giovanissimi atleti dell’Etruria Nuoto U12 hanno partecipato al Torneo Habawaba di Lignano Sabbiadoro dal 18 al 25 giugno all’unico suono di GO ETRURIA GO! Sette giorni ricchi di puro divertimento e felicità da condividere con oltre 130 squadre provenienti da quattro continenti e 14 nazioni diverse nella cornice dello splendido villaggio olimpico Bella Italia EFA Village

La squadra dei 13 partecipanti Thomas Azzarello, Tommaso Bini, Giulia Bonistalli, Enrico Ferretti, Leonardo Loffredo, Jacopo Lotti, Gabriele Mascia, Marco Mascia, Ilaria Nannetti, Filippo Rogai, Giovanni Provenzano, Lorenzo Tafi, Teodor Veklyuk guidata dagli occhi esperti dei mister Giovanni Ascione, Erica Bochicchio e Francesco Fiaschi si è ben collocata nel trofeo Silver.

Carichi di energia e voglia di farsi valere hanno affrontato squadre di livelli anche importanti.

I giovani etrurini hanno dimostrato tenacia e mai arrendevolezza, hanno messo in pratica le tecniche acquisite durante gli allenamenti invernali, sempre effettuati nella piscina di Empoli.

In valigia avevano anche la coppa vinta ad inizio giugno al Campionato regionale U12 Fin misto.

Qualche incertezza e qualche occasione sprecata non ha permesso loro di capitalizzare tutte le occasioni create ma l’Habawaba è anche questo: divertimento, gioco e soprattutto squadra!

Il loro impegno, la costanza e la determinazione ha vinto su tutto e ha regalato tante emozioni ai genitori che dalle tribune hanno potuto inneggiare la squadra con un tifo calorisissimo, presenti tra la tifoseria anche qualche fratello maggiore che gioca in altre categorie Etruria Nuoto, pronto a elargire consigli e asciugare qualche lacrima a fine partita perché l’Etruria è pallanuoto ma è soprattutto una grande famiglia.

In questi giorni altri due ragazzi dell’ Etruria Nuoto partecipano all’Habawaba 13 Plus indossando le calotte della squadra del Lerici, perché purtroppo per limiti di età non è stato possibile quest’anno presentare due squadre Etruria Nuoto per i due tornei.

Continuano ad Empoli gli allenamenti di tutte le categorie e la possibilità di effettuare la prova gratuita di 2 settimane per chi ha voglia di cimentarsi in questo magnifico sport.

Pronti per una nuova stagione e perché no, per l’Habawaba e Habawaba 13 Plus del 2024.

Fonte: Ufficio Stampa