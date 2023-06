Evadono oltre 150mila euro, nel mirino due dj livornesi

Due dj di Livorno che lavorano in locali, discoteche e feste private in tutta la provincia sono finiti nel mirino della guardia di finanza. Uno dei due infatti era completamente sconosciuto al fisco, quindi evasore totale; l'altro presentava dichiarazioni che non contenevano tutti i guadagni. Complessivamente sono state contestate violazioni per oltre 150mila euro tra redditi a nero e iva dovuta. L’attività delle Fiamme Gialle si è conclusa con rispettive verbalizzazioni amministrative nei confronti dei due dj, inoltrate all’Agenzia delle Entrate per le conseguenti attività di definitivo accertamento fiscale.