Un mese di Festa de L'Unità a Castelfiorentino, tra gli ospiti Bonaccini

La 74^ edizione della Festa de L’Unità di Castelfiorentino torna alla durata tradizionale di 25 giorni. I cancelli del Parco Roosevelt si apriranno giovedì 6 luglio e fino a domenica 30 luglio, ospiteranno numerose iniziative per riaccendere il dibattito politico e dare il via alla

«Dopo il successo della ripartenza dello scorso anno, torniamo con un tema importante: il futuro, di Castelfiorentino, del partito, delle forze di centrosinistra- presenta così la Festa la segretaria del Pd castellano Francesca Giannì-. Sarà attorno a questo tema che chiederemo ai nostri ospiti di raccontarci la forza del nostro operato, nazionale, regionale e, soprattutto, locale. Avremo numerosi ospiti di livello nazionale, importanti per accendere il dibattito locale, ma vogliamo come Segreteria ringraziare in particolare le tante realtà locali che hanno deciso di essere con noi quest'anno: dalle associazioni culturali, a quelle sportive, dagli autori di libri alle realtà che animano tutto l'anno il Parco Roosevelt e con le quali non manca mai la collaborazione, fino alla nostra Giunta comunale, che sarà chiamata a fare un bilancio di questi 10 anni di amministrazione virtuosa che abbiamo avuto il piacere di raccontare anche alla nostra Festa. Infine un ringraziamento alla grande macchina organizzativa dei volontari, che da settimane sta allestendo, dipingendo, pulendo, programmando la Festa a cui siamo affezionati da decenni».

Il programma, che è in via di definizione, ha già molti appuntamenti politici confermati: giovedì 13 luglio ci sarà la senatrice Simona Malpezzi, il 15 il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, presidente del Partito democratico; venerdì 21 l’assessora regionale Alessandra Nardini, il 22 luglio confronto con la Cgil e il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, sindaco che tornerà il 27 luglio con tutta la sua Giunta per un incontro con i cittadini; venerdì 28 luglio sarà ospite della Festa il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.

Inoltre il 12 luglio saranno presenti i piccoli ambasciatori di pace “Saharawi”, il 17 incontro con autrici WattPad, il 19 presentazione del libro di Mario Sussi "90 minuti in paradiso. La diretta del calcio quando ancora non c'era".

Tutte le sere funzioneranno il ristorante e la pizzeria. Inoltre ci sarà lo stand Gelbarbomb con una ricca offerta di gelateria, bar e bomboloneria.

Per info e prenotazioni telefonare al 353 443 9717

Fonte: Pd Empolese Valdelsa