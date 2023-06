FiPiLi, FdI nel Cdx: "Manca progettualità"

"Siamo stupiti di sentire le solite sparate propagandistiche sulla FiPiLi. Questa importante arteria è l'emblema del fallimento della gestione del Partito Democratico e della gestione disordinata della Città metropolitana.

Questa sarà l'ennesima estate di passione sulla FiPiLi con la proroga dei lavori nel tratto empolese fino alla fine di luglio". Dichiarano i consiglieri metropolitani di Fratelli d'Italia Claudio Gemelli, Alessandro Scipioni ed Alessandra Gallego.

"Come ogni anno, la strada che collega Firenze e tutte le altre città lungo l'Arno verso il mare vedrà lunghe code e lavori. Questo ci dimostra l'assenza di progettualità dei lavori da parte della Città Metropolitana di Firenze, che gestisce la strada, al netto di casi eccezionali che però diventano sempre più eventi straordianari ormai, visti i numerosi e costanti problemi della FiPiLi.

Che sia una strada fatta male in tutti i sensi ormai è assodato da anni, ma ciò che risulta assai fastidioso è che i lavori si protraggono sempre nel periodo dell'anno con necessità di utilizzo da parte dell'utenza, ossia l'estate. E pensare che c'è chi vorrebbe mettere anche un pedaggio. Certe sparate sono ridicole. Un servizio inadeguato per cui i fruitori andrebbero risarciti, non tassati. Ed invece assistiamo ancora al solito Pd che governa sia Regione che Metrocittà che si rimbalza problemi e responsabilità a discapito degli utenti".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa