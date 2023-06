Ghivizzano festeggia Giovanni Di Lorenzo, campione d'Italia con il Napoli

Ghivizzano si prepara per festeggiare il suo capitano, Giovanni Di Lorenzo, fresco campione d’Italia con il terzo scudetto del Napoli. L’appuntamento è per domenica 16 luglio, dalle 19, in piazza IV Novembre a Ghivizzano, per una festa in grande stile, capace di unire il divertimento alla passione per il calcio, l’amore per la squadra e per la città partenopea al grande orgoglio e alla profonda emozione che tutto il territorio nutre nei confronti di Giovanni Di Lorenzo, un figlio di questa terra arrivato a toccare le vette più importanti della carriera di un calciatore.

Protagonista indiscusso della festa sarà infatti proprio il difensore azzurro, che salirà sul palco allestito in piazza a Ghivizzano per una chiacchierata a tutto tondo con il suo pubblico.

“Insieme al gruppo ricreativo parrocchiale Ghivizzano, al Ghiviborgo e al Ghivizzano calcio - spiega il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi - abbiamo deciso di valorizzare al massimo il nostro Giovanni Di Lorenzo e, per estensione, tutta la sua famiglia: persone eccezionali che meritano il massimo rispetto e l’affetto dell’intera comunità. Vedere Giovanni alzare quella coppa con la maglia del Napoli, la stessa coppa che 33 anni fa aveva alzato Maradona è stata un’emozione indescrivibile: una rivincita anche per Ghivizzano, per Coreglia, per la Mediavalle, l’orgoglio di un territorio talvolta periferico che sale sul gradino più alto. Festeggiare Giovanni, festeggiare il Napoli, festeggiare tutte le persone che si sono riconosciute in questa vittoria ci è sembrato semplicemente doveroso: da qui è nata l’idea della serata, ci siamo subito messi all’opera e stiamo preparando un evento in grande stile, con tante belle sorprese che faranno emozionare e divertire tutti coloro - siamo convinti in tanti - che arriveranno a Ghivizzano il 16 luglio prossimo”.

Dalle 19 del 16 luglio partirà la festa, tra cibo, stand, musica, divertimento. Nei prossimi giorni saranno date le ulteriori informazioni di carattere logistico per raggiungere il luogo dell’evento.