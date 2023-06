Ha in casa droga, cartucce e un coltello: arrestato

Detenzione e spaccio di droga, è stato arrestato un 31enne di origini calabresi a Reggello. I carabinieri lo hanno messo in manette nella serata di giovedì 29 giugno. Era nel suo domicilio, dove sono stati trovati 128 grammi di cocaina, suddivisa in involucri termosaldati e nascosti in un mobile, un bilancino e materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti. Sono state trovate anche varie cartucce da caccia, pur non avendo titolo alla detenzione, nonché un coltello da punta e taglio di 21 centimetri con 9 centimetri di lama. Il tutto è stato sequestrato, il 31enne è ai domiciliari.