In stato di agitazione, sputa sui poliziotti e li prende a calci: arrestato

Ieri sera, alle ore 23.35, una squadra della Squadra Volanti è intervenuta su richiesta dei gestori del circolo ARCI nel Comune di San Giuliano Terme. La chiamata era relativa alla presenza di un individuo in uno stato di agitazione, che stava creando scompiglio rovesciando tavoli, bottiglie e bicchieri, e che aveva attaccato sia i gestori che i clienti. Una volta arrivati sul posto, il soggetto ha rifiutato di fornire le sue generalità e ha continuato a sputare ripetutamente in loro direzione, spingendoli, insultandoli e colpendoli violentemente con calci alla schiena e agli arti.

È stato necessario richiedere un secondo equipaggio per riuscire a controllare l'uomo, un 55enne nato a Pisa ma residente a Lucca, anche se temporaneamente si trovava a San Giuliano Terme, che era già noto alle autorità per episodi simili in passato. Infine, l'uomo è stato arrestato per resistenza alle forze dell'ordine, oltraggio e lesioni personali a pubblico ufficiale.

È stato altresì necessario l'intervento di un'ambulanza con un medico a bordo per fornire le cure necessarie all'uomo, mentre gli agenti di polizia aggrediti sono stati costretti a recarsi al pronto soccorso per curare le ferite riportate. L'uomo ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza della Questura e questa mattina è stato scortato in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l'arresto. In seguito alla richiesta di una proroga per la difesa, il processo è stato rinviato e all'uomo è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora in provincia di Pisa, con l'obbligo di passare la notte presso la propria abitazione.

A causa dei suoi precedenti specifici significativi, il Questore ha emesso un provvedimento di prevenzione noto come Daspo Willy nei confronti dell'uomo, che gli vieta l'accesso o la permanenza nei pressi dei locali pubblici nel comune di San Giuliano Terme per un periodo di due anni.