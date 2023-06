Auto investe due bambini a Prato, uno è grave

È intervenuto l'elisoccorso a Casale, vicino a Prato, perché un bambino è stato investito da un'auto. È successo in via Guilianti nella mattinata di oggi, venerdì 30 giugno, verso le 8.30. Il piccolo di sette anni era col fratellino di quattro anni, anche lui ferito e portato in ambulanza in ospedale.

Per il bimbo di sette anni è stato necessario l'arrivo di Pegaso, che è atterrato in un campo da calcio nelle vicinanze e ha portato il bambino al Meyer di Firenze.

Ancora da definire le cause del sinistro. Pare che il bambino e il fratello stessero camminando lungo il ciglio della strada, un'auto sarebbe sopraggiunta e li avrebbe colpiti. Il piccolo di sette anni avrebbe sbattuto la testa sul marciapiede. Presente anche la polizia municipale.