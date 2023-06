Incidente in falegnameria a Castelfiorentino, amputate dita a un 29enne

Un 29enne al lavoro in una falegnameria di Castelfiorentino ha avuto un infortunio questa mattina alle 12. Il fatto è avvenuto in zona Rimorti Suppa. A causa dell'incidente, è stato necessario amputare 4 dita dalla mano sinistra del giovane, rimasto ferito a una sega circolare. Sul posto è subito giunta un'ambulanza della Misericordia di Empoli ed è stato allertato l'elisoccorso Pegaso, che a causa delle condizioni meteo ha avuto non poche difficoltà. Il ventenne è stato trasferito d'urgenza al Cto di Careggi a Firenze dove ha subito l'operazione. Nella falegnameria è intervenuta anche la medicina del lavoro dell'Asl Centro per accertamenti.