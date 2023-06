Investito in autostrada, muore 61enne

Drammatico incidente in A1 nel pomeriggio di giovedì 29 giugno. Un 61enne è stato investito in piena autostrada mentre stava cercando di attraversare a piedi, o almeno questa è la ricostruzione che trapela in questo momento. Il fatto è avvenuto alle 19 tra il bivio A1/A11 in direzione Roma, vicino al km 283.

La vittima veniva da Bucine, in provincia di Arezzo. La polizia stradale è intervenuta. Nell'incidente è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Il 61enne sarebbe stato investito sulla carreggiata. Non è ancora chiaro se sia stato travolto dal mezzo pesante o se in seguito all'impatto il 61enne sia sceso e sia stato poi investito da una vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi oltre alle forze dell'ordine ma per il 61enne non c'è stato niente da fare.