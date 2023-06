La Regione autorizza la caccia in deroga alla tortora, LNDC Animal Protection: "Ennesimo regalo alla lobby venatoria"

La tortora dal collare è uno splendido esemplare di volatile che ormai è abbastanza comune vedere nelle nostre campagne e nelle nostre città ma, a quanto pare, in Toscana è considerata un nemico pubblico numero uno per l’agricoltura. Per questo motivo, la Regione ha autorizzato l’apertura anticipata della caccia a questi piccoli uccellini in deroga alla normativa e i cacciatori si stanno preparando a mettere mano ai fucili per fare una strage in nome del “prelievo controllato”.

“Quando due lobby come quelle dei coltivatori diretti e dei cacciatori si mettono insieme, purtroppo non c’è scampo per gli animali selvatici. C’è sempre qualche specie che infastidisce i primi per qualche motivo, vero o presunto, e che i secondi sono subito pronti a uccidere approfittando di deroghe e pretesti come questo. Del resto, la Regione Toscana ha ottenuto anche il parere favorevole dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e questo rende difficile intraprendere un’azione legale per fermare questo ennesimo scempio. Eppure sembra davvero improbabile che questi uccellini possano in qualche modo rappresentare un danno così importante sulle coltivazioni e questa decisione ha, come in tanti altri casi, l’aspetto dell’ennesimo regalo alla lobby venatoria, strettamente legata a quella delle armi. Noi comunque continueremo a sensibilizzare l’opinione pubblica contro questa pratica crudele, anacronistica e superflua che serve soltanto a far sfogare ad alcune persone i propri istinti più primordiali e che, oltre a uccidere migliaia di animali innocenti, rappresenta anche un concreto pericolo per gli altri esseri umani”, commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.