Livorno in lutto per la scomparsa dell’imprenditore Nello D’Alesio

Il sindaco Luca Salvetti esprime il cordoglio personale e a nome della città per la scomparsa di Nello D’Alesio, imprenditore nel mondo marittimo, scomparso a quasi 81 anni per una grave malattia.

Armatore, Nello D’Alesio insieme al fratello Antonio dirigeva l’attività di famiglia fondata dal padre il cavaliere del lavoro Gaetano D’Alesio, uno dei colossi italiani del trasporto marittimo .

Nello D'Alesio è stato per anni impegnato ai massimi livelli di Confitarma .

“Lo ricordo per l'impegno e la voglia come imprenditore di livello – dice il Sindaco - e anche per la sua grande passione di sportivo. D’Alesio era infatti stato proprietario della Libertas negli anni d’oro del basket livornese, un ruolo che ricopriva con assoluta partecipazione ed entusiasmo”.

Alla famiglia la vicinanza dell’Amministrazione Comunale.