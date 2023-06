Maltempo, salvate due barche travolte dalle onde a Livorno

Dal nubifragio giunto sulla costa e sulla città di Livorno rischiavano di avere la peggio due famiglie. La prima aveva a bordo due adulti e due bambini in una barca a motore di 7 metri. La capitaneria di Porto l'ha intercettata a sud dell'isola di Gorgona. La seconda vedeva 4 persone a bordo di una barca a vela di 12 metri di lunghezza che aveva riportato la rottura del boma, una parte dell'attrezzatura che serve a sorreggere la vela.

In entrambi i casi è stato disposto l’invio di una motovedetta che, nel caso dell’imbarcazione a motore grazie anche alla collaborazione della Polizia Penitenziaria, ha condotto all’ormeggio l’unità presso l’approdo di Gorgona, mentre l’unità a vela è stata condotta in sicurezza presso il porto di Cecina.

Sempre in mattina, un traghetto in viaggio a sud di Montecristo ha ricevuto una richiesta di soccorso per una persona a bordo colta da un infarto. Un elicottero della guardia costiera è decollato da Sarzana per recupereare la persona e trasferirla all'ospedale di Grosseto in volo.