Modifiche alla viabilità in via Ridolfi per lavori

Per consentire la prosecuzione dei lavori di sistemazione del tratto stradale di via Ridolfi compreso tra piazza del Popolo e via Giovanni da Empoli, a fianco degli interventi già in corso di realizzazione relativi al recupero dell'Ex Convitto Infermieri e dell'Ex Ospedale di San Giuseppe, saranno adottate alcune modifiche al transito e alla sosta in quel tratto di via Ridolfi.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 368 del 30 giugno 2023 (bit.ly/3K0LXHx), dalle 7 alle 12 di lunedì 3 luglio 2023, in via Ridolfi, nel tratto compreso fra piazza del Popolo e via Giovanni Da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari

alla concretizzazione delle attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego. Sarà garantito regolarmente il traffico pedonale.

Nel tratto compreso fra via Giuseppe del Papa e Piazza del Popolo, inversione dell’attuale senso di marcia e all’intersezione con via Giuseppe del Papa, obbligo di svolta a destra – direzione via Roma per i veicoli provenienti da via dei Neri e da piazza del Popolo, obbligo di svolta a sinistra – direzione via Roma per i veicoli provenienti da via Salvagnoli; via Giuseppe del Papa, intersezione con via Ridolfi, obbligo di proseguire a dritto – direzione via Roma; via dei Neri, intersezione con piazza del Popolo, obbligo di svolta a sinistra per via Ridolfi ad eccezione dei veicoli che accedono al parcheggio di piazza del Popolo;

piazza del Popolo, uscita dal parcheggio, obbligo di svolta a sinistra per via Ridolfi, con obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti

da via dei Neri.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai

sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa