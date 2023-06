Moto senza targa, era stata rubata: la polizia restituisce il mezzo al proprietario

La polizia di Pisa, durante un ordinario pattugliamento del territorio urbano, in via Veneziano zona Porta a Mare ha scorto un motociclo Honda SH 125 privo di targa. I poliziotti hanno ispezionato la zona circostante e rinvenuto la targa, tra le erbacce ai lati della strada. Il motociclo all’ interrogazione in Banca Dati è risultato rubato a Livorno lo scorso 21 giugno. Pertanto al termine degli accertamenti è stato restituito al legittimo proprietario, nel frattempo fatto giungere sul posto.