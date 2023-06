Musei di Empoli accessibili veramente a tutti grazie ai fondi Pnrr

Due musei che si potranno fregiare di poter essere aperti a tutti e non solo a parole. Quest'oggi al MuVe, Museo del Vetro di Empoli, è stato presentato il progetto che porterà tramite i finanziamenti del Pnrr a rinnovare le strutture e i percorsi museali del MuVe stesso e del Museo della Collegiata, così da essere fruibili da chi è affetto da disabilità motorie, cognitive e sensoriali.

Il cambiamento dei musei è passato prima dalla stesura delle idee, poi dall'analisi dei bisogni tramite le associazioni coinvolte e poi con le strategie elaborate da Promo PA Fondazione e il Comune di Empoli, con l'aiuto importante del Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa.

Ci si può preparare alla visita già dal sito web empolimusei.it. Nelle mappe ci sono le 'zone di confort' in caso di criticità per la luce o per la presenza di molti visitatori.

Parlando dei contenuti dei musei, i pannelli sono stati riscritti del tutto, diventando veramente accessibili e didattici. Ci sono dei testi specifici a seconda delle disabilità cognitive da affrontare tramite schede 'easy to read'.

I non vedenti avranno a disposizioni anche strumenti tattili affiancati da audio descrizioni dei pezzi selezionati. Al MuVe ci sarà una planimetria e un tavolo tattili, al Museo della Collegiata tre opere sono state restituite in 2 dimensioni, così da poter comprendere l'opera nella sua interezza. Non mancano inoltre le audio guide e le 'sensory bag', all'interno delle quali sono disponibili cuffie anti-rumore, occhiali scuri, collane comunicative con i simboli in Comunicazione Aumentativa Alternativa per richieste di aiuto durante la visita. Lo staff dei musei è stato formato per imparare la Lis, lingua dei segni italiana per i non udenti. Questa parte è stata curata con Miriam Mandosi di Promo PA, Museo Omero e l'Ente Nazionale Sordi.

Per quanto riguarda l'accessibilità fisica, l'unica struttura ad avere problemi per via della sua natura ottocentesca è il Museo della Collegiata, sviluppata su due piani. L'ascensore per unire i due piani sarà sistemato e al piano superiore saranno sistemate delle rampe per ovviare alla presenza dei gradoni, non affrontabili da chi è in carrozzina. La notizia di questo progetto, che si accompagna anche a nuovi biglietteria e bookshop, è di fine 2022.

Hanno presenziato alla conferenza, prima di una visita ai due musei, l'assessore alla Cultura Giulia Terreni, la direttrice dei musei empolesi Cristina Gelli, i rappresentanti di Promo Pa Fondazione. I partner dei progetti sono: A.A.S Associazione Autonomia e Solidarietà, A.I.M.A – Associazione italiana malati Alzheimer, Abbracciami APS, Adiacent Adacto, AIPD, ANFASS Firenze, ANMIL, Associazione Arturo, Ente Nazionale Sordi di Firenze, Fiori di vetro, La Casa di Ventignano, MTA – Musei Toscani per l’Alzheimer, Museo Tattile Statale Omero, Noi da grandi, Sezione Soci Empoli – Unicoop Firenze, UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Università di Pisa – Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Uovonero.

I progetti e le loro finalità sono stati illustrati nel corso della mattinata di approfondimento, condotta da Elisa Campana del settore Cultura e sostenibilità di Promo PA Fondazione. Si sono susseguiti gli interventi della direttrice dei Musei di Empoli, Cristina Gelli, che ha illustrato gli interventi realizzati grazie al PNRR, e di Francesca Velani, vicepresidente e direttrice dell’Area cultura e sostenibilità di Promo PA Fondazione: insieme a Miriam Mandosi, esperta di accessibilità e parte del gruppo di lavoro di Promo PA, ha supportato il Comune nella progettazione e nello sviluppo del progetto. Spazio quindi alla presentazione dei progetti in dialogo con Alessandro Annunziati, dirigente settore Edilizia Ambiente Urbanistica del Comune di Empoli, e i professionisti coinvolti, il Dipartimento civiltà e forme del sapere dell'Università di Pisa e le associazioni presenti. Questa fase di restituzione è stata coordinata da Miriam Mandosi ed è stata occasione di lancio del percorso di verifica e valutazione degli interventi previsto nei prossimi mesi.

Elia Billero