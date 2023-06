Noleggio abusivo di motoveliero, interviene la finanza

Erano in sette su un motoveliero per una vacanza all'Elba, ma il noleggio era abusivo. È intervenuta la guardia di finanza e ha controllato il mezzo, assegnato in comodato d’uso gratuito ad una associazione sportiva dilettantistica dell’Argentario.

I finanzieri hanno accertato che l’imbarcazione non era autorizzata ad essere utilizzata per fini commerciali e allo stesso skipper mancava l’abilitazione prevista dal Decreto Ministeriale relativo alla disciplina dei titoli professionali del diporto.

Dunque sono state comminate diverse sanzioni per un totale di oltre 22mila euro a cui si aggiungono sanzioni accessorie ed approfondimenti dal punto di vista tributario.