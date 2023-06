Oltre 400 persone alla Mitica Marcia Notturna Montopolese

Oltre 400 persone hanno preso parte alla Mitica Marcia Notturna Montopolese, l’iniziativa organizzata da Arco di Castruccio di Montopoli e dal Gruppo Podistico Casa Culturale San Miniato Basso, valevole anche come “Trofeo Pisano” per i vari gruppi podistici: in una bella cornice – un mix di percorsi urbani in centro storico e di campagna fra gli olivi – gli atleti e i semplici appassionati di podismo si sono potuti cimentare nei due tracciati da 5 e 10 chilometri. L’affluenza è stata ottima e alla fine tutti hanno avuto diritto al classico pacco gara; a livello organizzativo non si sono verificate particolari criticità, grazie alla sinergia fra Arco e Gruppo podistico e a un meteo decisamente benevolo. Un’ottima base da cui ripartire per l’edizione 2024 e un'amicizia fra le due realtà che cresce e si rinsalda nel tempo, grazie a una collaborazione a tutti gli effetti storica e consolidata. La Marcia nasce nei primi anni Duemila e poi viene riscoperta con la ripartenza delle attività dell’Arco di Castruccio nel 2017. L’emergenza sanitaria dettata al Covid aveva causato uno stop forzato di due anni – cancellando le edizioni 2020 e 2021 - fino alla ripartenza datata 2022 e alla riconferma dell'anno in corso.