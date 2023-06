Sezione ragazzi della biblioteca, approvato progetto per gli interni: investimento da 270mila euro

In città si stanno chiudendo alcuni cantieri e altri apriranno: fra quelli che chiuderanno a breve, in piazza del Popolo, c'è l'edificio che ospiterà la sezione Ragazzi della biblioteca, denominato Palazzo Leggenda, nell’Ex Convitto Infermieri: siamo alla scelta degli arredi e alla sua prossima apertura.

È stato approvato il progetto relativo all’appalto misto per servizi di progettazione, realizzazione e posa in opera degli arredi e suppellettili per Palazzo Leggenda da 270mila euro. Nella giornata di oggi, giovedì 29 giugno 2023, è uscita la gara per l'affidamento del servizio: le offerte dovranno pervenire entro il termine di scadenza fissato per il 31 luglio 2023.

RIGENERAZIONE URBANA - Il recupero dell’edificio dell’Ex Convitto Infermieri, all'interno del complesso dell'ex San Giuseppe, è finalizzato al consolidamento e alla valorizzazione storica del fabbricato, che affaccia in piazza del Popolo, in particolare della Torre dei Righi, memoria della cerchia muraria trecentesca. Il tutto con l’obiettivo di realizzare un polo multidisciplinare aperto alla città. Nello specifico si prevede di realizzare a piano terra l’Urban Center cittadino, con spazi per la partecipazione collettiva e l’inclusione sociale, mentre nei piani superiori sarà organizzata la Smart Library, estensione della biblioteca comunale con servizi dedicati ai bambini e ragazzi. L'edificio diventerà inoltre l’anima del festival Leggenda.

«Il recupero di questo edificio del centro storico - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - racchiude in sé il senso della rigenerazione urbana che abbiamo promosso attraverso il progetto Hope (Home of People and Equality), finanziato nell'ambito dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU) di Regione Toscana con risorse europee: non soltanto siamo andati a recuperare un palazzo che affaccia su una delle piazze del nostro centro storico, ma siamo andati a riempirlo con servizi fondamentali per il nostro modo di vedere la città. Servizi che vedono protagonisti la cultura e i cittadini, a partire dai più piccoli. Una volta inaugurato, Palazzo Leggenda ospiterà la sezione Ragazzi della biblioteca comunale, divenendo un punto dove promuovere il valore della lettura, ma ancor prima dello stare insieme, del condividere esperienze e punti di vista. Sarà un luogo della comunità, uno spazio di incontro e socializzazione. Due aspetti del nostro quotidiano che credo debbano essere fra i criteri guida per ogni scelta che l'amministrazione si trova a compiere guardando al presente e al futuro della nostra città».

GLI SPAZI INTERNI DI PALAZZO LEGGENDA – Dai più piccoli ai più grandi utenti della biblioteca: saranno loro il cuore di Palazzo Leggenda. Il piano terra dell’edificio è composto da due locali che affacciano su via Cosimo Ridolfi e che saranno destinati rispettivamente a locali per ufficio o sala riunione: urban center. Dall’ingresso di via Ridolfi si accede a un’area che conduce sino a via Paladini che avrà come destinazione quella di area espositiva temporanea, con arredi a parete e o con sostegni modulari che consentano una disposizione fluida delle opere esposte. In questo spazio è previsto anche un punto desk per biglietteria, informazione, controllo degli accesi.

Palazzo Leggenda, estensione culturale della biblioteca comunale, è concepito come un’area di biblioteca a bassa intensità di libri, ovvero una smart library. I libri che saranno esposti nelle sale e negli scaffali di Palazzo Leggenda saranno utilizzati in attività laboratoriali, di promozione della lettura, rivolti a bambine, bambini, ragazze e ragazzi fino a 17 anni di età. Quei libri prenderanno vita e per questo arredi e suppellettili dovranno rispondere a una visione di biblioteca come luogo di attività e incontro. Al primo piano, ci sarà la sala ludica Circolo di lettura, destinata a incontri e riunioni di adulti e dovrà diventare uno spazio estremamente accogliente con sedute comode, sarà uno spazio aperto all’esterno sul giardino. Questo lo renderà fruibile anche in orario di chiusura della biblioteca. Al secondo piano ci saranno sale per attività di laboratorio, di promozione della lettura e del libro ma anche con la possibilità di fare studio collettivo, consultazione e anche gioco di società: qui l’arredo sarà semplice e funzionale a queste funzioni. Poi ci sarà la Torre dei Sogni per gli utenti più piccoli della biblioteca dove tutto dovrà apparire come un sogno. Il terzo piano sarà uno spazio dedicato alla narrativa, al fumetto, al manga e alla grafic novel e da qui, il viaggio si conclude salendo in vetta alla Torre, dove saranno allestiti laboratori meteorologici, astronomici e biologici che necessiteranno di arredi che permettano l’uso della strumentazione scientifica.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa