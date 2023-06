Piscina di Empoli, prorogato l'affidamento a Aquatempra

Si è riunito giovedì 29 giugno 2023 il Consiglio comunale di Empoli, nella sala al primo piano del Palazzo Municipale di via del Papa, 41.



All’ordine del giorno la delibera sulla “Proroga tecnica affidamento alla società in house Aquatempra – società consortile sportiva dilettantistica a responsabilità limitata del servizio di gestione della piscina intercomunale di proprietà del Comune di Empoli con termine al 31 dicembre 2024” che è stata approvata a maggioranza con 15 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune) e 6 voti contrari (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Empoli, Misto e Movimento 5 Stelle).



Nella seduta consiliare è stata deliberata la proroga della concessione del servizio di gestione della piscina fino al 31 dicembre 2024. Questo alla luce di sfruttare l’opportunità del D.L. 198 del 29/12/2022 “Mille proroghe” 2023 che prevede la proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi che si trovano su terreni demaniali o comunali in attesa di rinnovo o siano in scadenza.



La proroga permette di avere una maggiore stabilità alla società nella gestione del servizio, più efficienza, più continuità per gli utenti fruitori dell’impianto notatorio.



L’amministrazione comunale ha ricevuto a marzo 2023 una proposta di finanza di progetto con contratto di locazione finanziaria che avrà bisogno di alcuni mesi per essere più concreta e matura.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa