Referendum contro l'invio delle armi e per la sanità pubblica: si può firmare a Empoli

E' ancora possibile firmare per chiedere i due referendum sulla questione dell'invio delle armi e della sanità pubblica. A Empoli è attivo un comitato che consente a chi vuole di mettere la propria firma per la quale, lo ricordiamo, si può anche andare all'Urp del proprio Comune. Domani mattina, sabato 1 luglio, in via del Giglio ci sarà un banchino dedicato che sarà presente anche martedì sera dopo cena in occasione del luglio empolese. Domani mattina si potrà firmare anche alla casa del popolo di Monterappoli.