Rotary San Miniato, Marco Sereni nuovo presidente

Giovedì 22 giugno presso il ristorante Pepe Nero di Gilberto Rossi - sede del Rotary Club San Miniato - si è tenuta la cerimonia di passaggio delle consegne tra la presidente uscente Chiara Rossi e il presidente entrante Marco Sereni.

Nell’occasione il vescovo di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi, socio onorario, ha portato il suo saluto e l’incoraggiamento per l'attività svolta dal Club sul territorio.

In rappresentanza del distretto 2071 Toscana era presente Umberto Grieco, assistente del governatore per l’annata 2022 - 2023, incarico assegnato per il 2023 - 2024 a Chiara Bilanceri, socia del Rotary San Miniato, alla quale vanno i migliori auguri di tutto il Club.

Folta la partecipazione dei soci, accompagnati da consorti e ospiti, che, unitamente ai molti giovani del Rotaract di San Miniato, hanno rivolto un caloroso ringraziamento a Chiara Rossi e al suo consiglio per l'impegno e l'entusiasmo profusi nei progetti e service, portati avanti con successo nell’annata appena conclusa.

Al presidente entrante, Marco Sereni, l’augurio corale per il lavoro che andrà a svolgere nel suo mandato.