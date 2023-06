Salute mentale per infanzia e adolescenza in un unico polo a Pescia

“Qui si è realizzato un modello da replicare: Pubblica Assistenza, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Azienda Sanitaria hanno, insieme, intercettato il bisogno di offrire ai bambini e alle loro famiglie i servizi necessari alla prevenzione e alla cura del disagio mentale ed hanno attuato sinergicamente un progetto che, in una sola palazzina, riunisce tutte le attività che si rivolgono all’infanzia e all’adolescenza. Un vero e proprio Polo Pediatrico a carattere sanitario, ma che svolgerà anche un importante ruolo sociale per l’intera Valdinievole”;- queste le parole del presidente della regione, Eugenio Giani, che stamattina è intervenuto all’inaugurazione dei nuovi servizi della Salute Mentale Infanzia e Adolescenza realizzati, al primo piano, della palazzina, nella sede della Pubblica Assistenza di Pescia (in piazza XX Settembre).

L’intera palazzina assume, infatti, connotazione di Polo Pediatrico, essendo presenti al piano terra anche gli Ambulatori Pediatrici.

E’ importante- ha aggiunto l’assessore Simone Bezzini- essere presenti nei territori con risposte concrete a quello che in questo tempo è uno dei temi cruciali: la salute mentale dei nostri giovanissimi. Occorre essere attenti, non lasciare sole le famiglie, creare ambienti adeguati alle cure e al sostegno di bambini e ragazzi. Il nuovo Polo della Salute Montale Infanzia e Adolescenza che inauguriamo oggi nel distretto della Valdinievole risponde bene a queste esigenze. L’ offerta professionale diversificata resa possibile dal team di esperti presenti nel nuovo centro- ha concluso Bezzini-, permette una presa in carico completa delle patologie dei piccoli pazienti, alleviando così anche le famiglie con diagnosi più sicure e cure integrate"

Il direttore generale dell’Azienda USL Toscana centro Paolo Morello Marchese, ha anch’egli evidenziato l’importante risultato che “assume un grande valore per il territorio, sia da un punto di vista sociale che sanitario, frutto di un percorso virtuoso collaborativo e fattivo”. A tale proposito Morello, insieme al direttore sanitario Emanuele Gori, ha sentitamente ringraziato il presidente della Pubblica Assistenza Paolo Baldini e il consigliere Loris Campioni della Fondazione CARIPT per gli interventi strutturali che hanno dato vita all’importante presidio. Anche Baldini, a sua volta, ha voluto pubblicamente ringraziare la Fondazione: “una realtà sempre presente e vicina ai nostri territori”.

Tante le presenze all’inaugurazione per condividere un importante obiettivo raggiunto e, tra queste, il Sindaco di Pescia Riccardo Franchi che si è dichiarato “orgoglioso di far parte di una comunità che, nel caso specifico, ha espresso partecipazione e sostegno per un tema delicato come la salute mentale”.

Erano inoltre presenti anche il presidente della Sds Alessio Torrigiani, il direttore della Sds Stefano Lomi, il direttore della rete ospedaliera aziendale Lucilla Di Renzo, il direttore sanitario dell’Ospedale di Pescia Giuditta Niccolai, il direttore dell’assistenza territoriale infermieristica dell’area pistoiese Paolo Cellini, oltre a numerosi rappresentanti istituzionali e tra questi i consiglieri regionali Niccolai e Fratoni.

La nuova struttura, fortemente voluta dal direttore del dipartimento di salute mentale, dottor Marco Armellini, è stata portata a termine grazie all’impegno del direttore della SDS dottor Stefano Lomi ed al lavoro del dottor Alessandro Pecchioli, direttore del coordinamento sanitario Valdinievole.

Negli ultimi anni l’ambito della salute mentale dell’infanzia e dell’adolescenza sta registrando a livello nazionale un consistente incremento della domanda di cura, complici anche la crisi economica e la recente pandemia: due fenomeni che hanno aumentato il senso di precarietà e il disagio delle famiglie.

L’UFSMIA (unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza) della Valdinievole, che insieme all’UFSMIA Pistoia copre il bacino di utenza della provincia pistoiese, assicura ogni anno circa 700 nuovi accessi ambulatoriali ed effettua prestazioni per circa 800 minori con disabilità certificata, oltre 1000 minori con disturbo dell’apprendimento e circa 200 minori con disturbi di carattere psichiatrico. Il Servizio si trova al centro di una vasta rete che comprende la SDS Valdinievole, i Pediatri, i Medici di Famiglia, l’AUSL Toscana Centro, l’Ospedale Meyer, l’IRCCS Stella Maris, i centri convenzionati Fondazione MAIC e Raggio Verde, le scuole e le realtà locali del terzo settore.

Le attività nei nuovi ambulatori, coordinate dalla dottoressa Lucia Vannucchi, neuropsichiatra responsabile dell’UFSMIA Valdinievole, e dalla dottoressa Monica Borelli, responsabile delle professioni sanitarie, vedranno il contributo di un team integrato multiprofessionale composto dal medico neuropsichiatra infantile, dallo psicologo dell’età evolutiva, dal logopedista, dallo psicomotricista e dall’educatore professionale.

Il Servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e per due pomeriggi dalle 14.00 alle 18.00.

”I nuovi spazi, che si aggiungono a quelli già attivi presso la sede UFSMIA di Borgo a Buggiano - ha commentato con soddisfazione il direttore dell’unità funzionale complessa SMIA Pistoia e Valdinievole, dottor Bruno Sales - consentiranno una migliore organizzazione delle attività per la fascia d’età 0-6 anni. La modalità multiprofessionale integrata, ispirata al modello del Day Service, ci permette una più adeguata valutazione, presa in carico e trattamento dei disturbi del neurosviluppo, in particolare i disturbi dello spettro autistico, del linguaggio e del movimento. Ogni professionalità - prosegue Sales - avrà a disposizione uno spazio ambulatoriale per gli interventi individuali e di gruppo. Il previsto arrivo in Valdinievole di nuovi psicologi - conclude il direttore UFSMIA - consentirà inoltre un lavoro più specifico con le famiglie.”

“Il nostro territorio - ha affermato il presidente della Società della Salute Alessio Torrigiani - si dota di nuovi spazi operativi per offrire servizi specialistici a bambini e famiglie. E' un ulteriore segnale di attenzione verso le giovani generazioni, la loro salute ed il loro benessere - dice Torrigiani -, un nuovo ed importante tassello che implementa e qualifica l'offerta sociale e sanitaria in Valdinievole".

Fonte: Asl Toscana Centro