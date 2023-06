Sport e solidarietà: a San Miniato e Pisa si sostengono Stella Maris e Nel Sorriso di Valeria

Nel sorriso di Valeria Onlus, International Police Association di Pisa e la 46.ma Brigata Aerea organizzano una giornata speciale di solidarietà e sport. L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Pisa, dal Comune di San Miniato, dalla Fondazione Carismi, da Pisa Calcio e dai Rotary Club locali, si terrà domani sabato 1 luglio con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le attività sociali e umanitarie dell’associazione oltre a contribuire al Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi della Fondazione Stella Maris.

La giornata sarà incentrata su due momenti principali: un convegno sulla Giustizia che si terrà al mattino presso Palazzo Grifoni a San Miniato e un triangolare di calcio che si svolgerà nel pomeriggio presso lo Stadio Arena Garibaldi di Pisa. Entrambi gli eventi vedranno la partecipazione della Nazionale Italiana Magistrati e coinvolgeranno anche diverse personalità istituzionali, relatori e temi d’intervento.

IL CONVEGNO

Il convegno sulla Giustizia a San Miniato, che avrà inizio alle 10 del mattino, vedrà la presenza del Senatore Manfredi Potenti della Commissione Giustizia del Senato, nonché dei Magistrati di Cassazione e Corte d’Appello della Nazionale Italiana Magistrati. Durante il convegno si affronteranno temi legati alla riforma della Giustizia, mettendo in luce l’importanza delle regole e dei limiti come elementi fondamentali per la libertà e la definizione della nostra identità. Nel dettaglio sul tema “Riforme da Cartabia a Nordio verso nuovi modelli di efficienza” introducono Avv. Chiara Rossi, Sen. Manfredi Potenti, Membro della Commissione Giustizia del Senato. Si proseguirà con gli interventi didott. Salvatore Dovere, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione (“Primi approcci alla riforma Cartabia”), dott. Claudio Castelli Presidente della Corte d’Appello di Brescia (“Su cosa e come riformare la Giustizia. Andare oltre i luoghi comuni”), Avv. Marco Vasarri Consigliere dell’ Ordine degli Avvocati di Pisa (“Rito ed efficienza nel settore civile”), dott.ssa Elsa Iadaresca, Già Magistrato presso il Tribunale di Pisa (“Riflessioni sulla riforma del reato di abuso d’ufficio”. Coordina: Fabrizio Mandorlini, giornalista.

IL TRIANGOLARE DI CALCIO

Nel pomeriggio, alle 18, prenderà il via il triangolare di calcio allo Stadio Arena Garibaldi di Pisa. La Nazionale Italiana Magistrati, guidata dal campione del mondo del 1982 Alessandro Altobelli, si sfiderà con altre squadre composte da ex giocatori nazionali e personaggi famosi, nonché una selezione dell’IPA e della 46.ma Brigata Aerea. Si preannuncia una sfida avvincente che coinvolgerà il pubblico presente nello stadio. Presenti, lo ricordiamo, speciali allenatori come Alessandro Altobelli, Lamberto Piovanelli e David Pratelli con famosi calciatori, olimpionici, professionisti ed artisti. Tra questi, Paolo Conticini, Ubaldo Pantani, Simone Vanni, Alessandro Birindelli, Luca Giannini, Emiliano Niccolini, Paolo Andreotti, Jerry Cavallo, Andrea Lisuzzo, Paolo Fontanelli, Angelo Caccetta.

OBIETTIVI SOLIDALI

L’obiettivo principale di questa giornata di solidarietà è la raccolta fondi per il potenziamento del “Progetto scolastico” a favore di 150 bambini orfani o meno abbienti in Costa d’Avorio, promosso da Nel Sorriso di Valeria Onlus. L’associazione mira a fornire i mezzi necessari per gli spostamenti

tra i numerosi villaggi della foresta nord-occidentale, al fine di garantire l’accesso all’istruzione a questi bambini (nella foto). Inoltre, i fondi raccolti sosterranno anche l’avanzamento dei lavori del nuovo ospedale della Fondazione Stella Maris.

IL PRESIDENTE MAFFEI

Il presidente dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, avv. Giuliano Maffei, nel suo intervento, ha espresso gratitudine per il sostegno e l’entusiasmo dimostrato da tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione di questi eventi. Ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare in modo efficiente, efficace ed innovativo per poter realizzare il Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi di Stella Maris, nonostante le sfide economiche e scientifiche che si presentano quotidianamente.

“Che sia lo Stadio Arena Garibaldi – Romeo Anconetani – il nostro Campovolo – ha esordito il Presidente Giuliano Maffei – Con il calcio di inizio di questo “Triangolare dell’amicizia” ci troveremo sabato sera, tutti insieme, a Pisa per far decollare il “nostro” progetto del Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi di Stella Maris e le belle attività internazionali da Nel Sorriso di Valeria Onlus.

Ma prima ancora, la mattina, l’importante Convegno sulla “Riforma della Giustizia” a Palazzo Grifoni di San Miniato, sede della Fondazione CRSM, ci farà comprendere quanto le regole e i limiti non siano delle limitazioni, ma elementi importanti e preziosi di libertà in quanto ci definiscono nel contenuto perché ci aiutano a saper essere, che è la fonte del saper fare.

E’ un grande onore sentire la vicinanza di così tante realtà diverse che tutte insieme ci stimolano ad andare avanti nella costruzione di un Ospedale che rappresenta una sfida economica enorme, visti i tempi difficili che corrono, ma anche una sfida scientifica, culturale, solidale e spirituale.

Carissimi amici partecipanti a questi incontri, la vostra vicinanza, la vostra fiducia in ciò che facciamo ogni giorno a favore di tante famiglie che vivono la fragilità neuropsichiatrica del loro figlio, ci carica di entusiasmo, voglia di fare e di migliorarci. In oltre sessanta anni abbiamo preso cura di centinaia e centinaia di migliaia di bambini e di ragazzi.

Dobbiamo quindi continuare ad andare avanti in modo efficiente, efficace ed innovativo, con nuovi spazi più moderni anche per i nostri laboratori di ricerca, nonostante gli ostacoli di ogni tipo che sempre si frappongono quando facciamo del Bene. Sono certo che insieme, con il vostro sostegno e la solidarietà che nascerà dal vostro esserci, faremo cose incredibili perché se oggi siamo qui vuol dire che avete ben compreso che ne vale la pena e che l’ Irccs Fondazione Stella Maris e Nel Sorriso di Valeria onlus meritano la vostra fiducia. Quello che accade quando si costruisce qualcosa di nuovo che prima non c’era, è una chiamata misteriosa, che arriva da lontano; sicuramente da quando nel 1958 Don Aladino incontrò il dott. Pietro Pfanner e l’Università di Pisa ed iniziò il viaggio accompagnati dal carisma fondativo Scienza & Amore. E’ una chiamata amorosa che arriva anche dalla notte dei tempi e che a tutti appartiene. Nessuno giunge a Stella Maris se non è stato chiamato. Di questo ne sono convinto e a questa sensazione mi sono sempre affidato. Chi la vorrà anche vedere con gli occhi venga pure a trovarci a Calambrone”.

Il Presidente Giuliano Maffei dedica il suo pensiero di ringraziamento a chi ha permesso di realizzare questa importante giornata:

“Per tutto ciò ringrazio di cuore l’Ipa di Pisa (International Police Association), la 46 Brigata Aerea con il suo Comandante e l’Associazione Nel Sorriso di Valeria di Valeria Onlus quali Organizzatori di questi due eventi e tutte le Istituzioni, gli Enti, Associazioni e le persone che ne hanno dato il Patrocinio ed hanno in vario modo collaborato attivamente, e come sponsor, all’organizzazione di questi incontri così significativi – ha sottolineato il Presidente Maffei -. Grazie per aver messo a disposizione lo Stadio di Pisa, Palazzo Grifoni e le strutture ricreative che permettono di ospitare e ricevere al meglio tutti i nuovi amici provenienti da varie parti d’Italia.

Ringrazio la Nazionale Italiana Magistrati, e le squadre che contro di essa e tra di loro si sfideranno, ossia le Vecchie glorie del calcio e Pisa Vip e IPA-46Brigata Aerea. Ringrazio i prestigiosi allenatori Alessandro Altobelli, Lamberto Piovanelli e David Pratelli – non vedo l’ora di vederli all’opera – che dovranno gestire famosi calciatori, olimpionici, professionisti ed artisti. Una sfida nella sfida. Ancora stanno arrivando adesioni che si aggiungeranno ai famosi Paolo Conticini, Ubaldo Pantani, Simone Vanni, Alessandro Birindelli, Luca Giannini, Emiliano Niccolini, Paolo Andreotti, Jerry Cavallo, Andrea Lisuzzo, Paolo Fontanelli, Angelo Caccetta.

Carissimi tutti è un grandissimo onore sentirvi vicini e sapere che non siamo soli in questa avventura di bellezza e di bene. Vi abbraccio tutti. Andiamo avanti”

Fonte: Ufficio Stampa