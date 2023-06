Teatro Insieme riscuote successo a Castelfranco: "Tanta partecipazione"

Si è chiusa con successo la rassegna teatrale estiva “Teatro Insieme” che ha portato a Castelfranco (dal 20 al 28 giugno) spettacoli di teatro, musica, danza e poesia.

Sono state 900 le presenze in totale in occasione degli 11 spettacoli rivolti a bambini, ragazzi e adulti, compresi i due saggi finali dei Laboratori Culturali Comunali. In particolare l’iniziativa ha fatto presa sui più piccoli: 500 le bambine e i bambini di varie età che si sono divertiti nei pomeriggi e nelle serate d’estate.

L'iniziativa, organizzata dal Gruppo teatrale Four Red Roses insieme al Comune di Castelfranco di Sotto, faceva parte del progetto “Facciamo Centro”, finanziato dalla Regione Toscana con il bando sulla sicurezza integrata. Tutte le performance si sono tenute nel Cortile della Sala della Pace, in via Magenta, ed erano ad ingresso gratuito.

La maggior parte delle compagnie coinvolte facevano parte del progetto intercomunale Intesa Teatro Comunale, rete che riunisce più di 40 compagnie teatrali.

“Siamo molto soddisfatti del risultato di questa organizzazione – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini -. La partecipazione è stata tanta soprattutto tra i bambini, segno che a Castelfranco c’è voglia di attività come queste che coinvolgono le famiglie. La rassegna si è chiusa con i due saggi finali dei ragazzi e delle ragazze che hanno frequentato i Laboratori Comunali di Teatro. Un ringraziamento al Gruppo Teatrale Four Red Roses per la professionalità e l’impegno”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa