TEDx CollediValdElsa, tra gli ospiti Paolo Ruffini, Giancane e Ginevra Fenyes

Iniziano i preparativi per la terza edizione del TEDx CollediValdElsa. Il tema è già stato scelto e i volontari sono già a lavoro per mettere in piedi l’evento che avrà luogo il prossimo marzo nella cittadina toscana. Come ogni anno si aprono le nuove candidature per entrare a far parte dell’organizzazione. Per diventare un membro del team di giovani appassionati e curiosi, basta compilare il form presente sulle pagine social del Tedx Colle di Val d’Elsa: Instagram, Facebook e LinkedIn.

Intanto, i volontari hanno preso parte anche all’organizzazione della rassegna estiva “COLLE…Che spettacolo!”, evento prodotto e promosso dall’Azienda Speciale Multiservizi, in collaborazione con L’Alveare Aps organizzatrice del TEDx CollediValdElsa, altre associazioni del territorio colligiano e il Comune di Colle di Val d’Elsa. Dal 18 luglio al 3 settembre si alterneranno appuntamenti che spaziano dalla musica contemporanea e classica, al teatro, alla stand up. Il programma dettagliato verrà svelato a breve, ma intanto vi anticipiamo che tra i nomi che saliranno sul palco ci saranno Paolo Ruffini, Ginevra Fenyes e Giancane.

Oltre a “COLLE…Che spettacolo!”, L’Alveare APS ha stretto una collaborazione con gli organizzatori del TEDx Siena dalla quale nasce “TED-eXtra”, una serie di incontri culturali che si svolgeranno in Piazza Unità dei Popoli da luglio, il cui obiettivo non è quello di dare risposte, ma far uscire il pubblico con tante domande su cui lavorare dal giorno successivo.

“Per l’associazione è un onore aver preso parte all’organizzazione di queste rassegne di eventi. La collaborazione tra associazioni ed istituzioni è fondamentale per la nostra città: il Terzo Settore è pieno di persone di valore ed è giusto che, unendo le forze, si riesca a dare valore anche a Colle di Val d’Elsa.

Questi eventi sono rivolti a tutta la cittadinanza e si pongono l’obiettivo di essere attrattivi anche per i cittadini delle città limitrofe e tutti i turisti. Ci auguriamo tanta partecipazione: vorremmo dimostrare che la cultura è ancora un oggetto trainante su cui sia privati che pubbliche amministrazioni devono continuare ad investire.” le parole di Daniele Tozzi, presidente dell’associazione L’Alveare Aps e License Owner di TEDxCollediValdElsa.

Fonte: Ufficio stampa