Tragedia nel Pisano, anziano su una carrozzina elettrica muore travolto da un tir

Tragedia a Pontasserchio nel tardo pomeriggio di oggi dove un anziano, che viaggiava su una carrozzina elettrica, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un mezzo pesante. La dinamica dell'incidente, avvenuto nella frazione di San Giuliano Terme, è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato trascinato per una decina di metri dopo che la carrozzina, per cause in accertamento, sarebbe stata agganciata dal Tir.