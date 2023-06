Trasporto scolastico, Empoli dà l'ok al progetto: indetta nuova gara

Approvato il progetto per un nuovo appalto del servizio di trasporto scolastico e accompagnamento rivolto alle studentesse e studenti delle scuole empolesi dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, essendo prossimo alla scadenza: 31 agosto 2023.

Pertanto è stata indetta una gara aperta a tutti per l’affidamento del servizio della durata di un anno con l’opzione di rinnovo di un altro anno.

Le offerte dovranno pervenire entro il 26 luglio 2023 alle 10.

Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica delle offerte tramite piattaforma regionale START al link: https://start.toscana.it/

La base d’asta è € 461.443,10 netti per un anno di servizio (a.s. 23/24). È prevista l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno scolastico.

L’importo complessivo del progetto per il primo anno e il rinnovo di un ulteriore anno del servizio ed eventuali servizi aggiuntivi e relativa IVA è di 942.886,20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa