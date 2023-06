Ufficiale, Use: Daniele Sesoldi resta

La conferma più conferma che ci sia in casa Use Computer Gross. E’ quella di Daniele Sesoldi, empolese, capitano biancorosso e, soprattutto, giocatore nato e cresciuto nella nostra società. Ala forte, classe ’92, ha trascorso praticamente tutta la sua carriera con la maglia Use addosso e, nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento in campo e fuori. Un ruolo che svolgerà anche nel prossimo campionato con la voglia e l’attaccamento ai colori di sempre.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa